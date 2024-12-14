استقبل حالا .. تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات وبأعلي جودة HD

تعتبر قنوات أبوظبي الرياضية من القنوات الرائدة والمتخصصة في مجال الرياضة على مستوى العالم العربي، حيث تتميز بتغطيتها الشاملة لأهم البطولات المحلية والدولية، مما جعلها الخيار الأول لعشاق الرياضة في مختلف المجالات، وفي إطار سعيها لتحسين تجربة المشاهدة قامت شبكة قنوات أبوظبي في 2024 بتحديث تردداتها بهدف تحسين جودة البث وتقديم تجربة أكثر تميزاً لمتابعيها، وفي هذا المقال نقدم لكم خطوات ضبط الترددات الجديدة لقناة أبوظبي الرياضية 1 و 2 لعام 2024.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024

حرصًا على تقديم تجربة مشاهدة مميزة للمشاهدين من حيث جودة الصورة والصوت، أعلنت إدارة قنوات أبوظبي الرياضية عن التردد الجديد عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وفيما يلي تفاصيل التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات

لضمان الوصول إلى أفضل تجربة بث لمتابعي قنوات أبوظبي الرياضية، توفر إدارة القناة ترددًا جديدًا عبر القمر الصناعي عرب سات، مما يتيح جودة صورة وصوت عالية، فيما يلي تفاصيل التردد على هذا القمر الصناعي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد القناة على الأقمار الصناعية

لضبط قناة أبوظبي الرياضية على جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات التالية: