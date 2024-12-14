احداث مشوقة.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 Kurulus Osman وموعد عرضها مدبلجة

“قيامة عثمان” هو عمل درامي تاريخي نال إعجاب الكثير من الأشخاص الكبار والصغار فى مختلف الدول، حيث يعيد إحياء أحداث تأسيس الدولة العثمانية التي تعتبر واحدة من أبرز الاحداث في التاريخ الإسلامي ويستكمل المسلسل النجاح الكبير الذي حققه “قيامة أرطغرل”، حيث يركز على شخصية عثمان بن أرطغرل وصراعاته المستمرة لبناء الإمبراطورية العثمانية، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم ابرز احداث الحلقة 175 التى ينتظرها الملايين.

تطور الأحداث في الحلقة 175

تأتي الحلقة 175 من “قيامة عثمان” لتواصل سرد القصة التاريخية بأسلوب درامي مثير تسلط الحلقة الضوء على الخطط والتحديات التي تقف في وجه عثمان وهو يسعى لترسيخ أسس دولته الأحداث تتميز بتشابك الصراعات الداخلية بين القبائل والتحالفات السياسية المعقدة، بالإضافة إلى التصعيد العسكري ضد الأعداء الذين يهددون الاستقرار في المنطقة، ومن ضمن الأحداث أيضا وداع بامسي لصديقه مما يجعل الحلقة متعلقة بأحداثها المشوقة.

ملخص أحداث الحلقة 174

الحلقة 174 كانت مليئة بالإثارة، حيث شهدنا محاولة اغتيال شخصية بالا، التي فشلت لكنها كشفت عن مؤامرة كبيرة تستهدف أقرب المحيطين بعثمان في الوقت نفسه، يتعرض عثمان نفسه لإصابة خلال معركة شرسة مع أعدائه، ما يزيد من حدة التوتر بين الشخصيات ويضع الجميع أمام تحديات جديدة بالإضافة إلى ذلك، تظهر خطة توغاي الشيطانية التي تهدف إلى زعزعة موازين القوى، مما يمهد لأحداث مشوقة في الحلقات المقبلة.

موعد عرض المسلسل

يعرض مسلسل “قيامة عثمان” أسبوعيا، حيث تبث حلقاته الجديدة مساء كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية. يبدأ العرض عادة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، وأيضا يعرض المسلسل مترجم إلى العربية على قناة الفجر الجزائرية في يوم الخميس من كل أسبوع الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت السعودية.