“حـــ4 بأحـــداث شيقــة“ عـــرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الرابعه على تـــردد قناة ON Drama الناقلة له

عبير أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
“حـــ4 بأحـــداث شيقــة“ عـــرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الرابعه على تـــردد قناة ON Drama الناقلة له
“حـــ4 بأحـــداث شيقــة“ عـــرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الرابعه على تـــردد قناة ON Drama الناقلة له

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الرابعه تعتبر من أكثر ما يشغل محركات بحث جوجل داخل العديد من الدول العربية ليس فقط في مصر، حيث حاز المسلسل على شهرة كبيرة للغاية منذ عرض اولى الحلقات له خلال الفترة الماضية، حيث يواصل مسلسل ساعته وتاريخه في جذب الجمهور بسبب قصته المثيرة وأحداثه الشيقة.

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الرابعه

الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه تعرض هذا الأسبوع متضمنة تطورات درامية حاسمة في القصة، حيث أن المسلسل يناقش قضايا اجتماعية مشوقة يجمع بين التشويق والدراما.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل وتردداتها

الكثير من مشاهدي ومحبي مسلسل ساعته وتاريخه يتساءلون عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل وذلك للاستمتاع بمشاهدة الحلقات الجديدة لحظة بلحظة التي تضم الكثير من الأحداث الشيقة التي تعجب المشاهدين على تردد القنوات الناقلة.

تردد قناة MBC مصر

  • التردد: 11470.
  • الاستقطاب: عمودي (V).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ON Drama

  • التردد: 11861.
  • الاستقطاب: أفقي (H).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة DMC

  • التردد: 11449.
  • الاستقطاب: أفقي (H).
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

موعد عرض مسلسل ساعته وتاريخه

يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، هو في تمام الساعه 9:00 مساء بتوقيت مكه المكرمة مع إعادة في اليوم التالي على القنوات الناقل، ولمتابعة الحلقة الرابعة تأكد من ضبط تردد القنوات الناقلة.

معلومات الكاتب
عبير أحمد

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