مش هتقدر تغمض عنيك .. تردد روتانا سينما نايل سات وعرب سات 2024 لعرض جميع الأفلام المصرية وبجودة عالية

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
مش هتقدر تغمض عنيك .. تردد روتانا سينما نايل سات وعرب سات 2024 لعرض جميع الأفلام المصرية وبجودة عالية

تعتبر قناة روتانا سينما واحدة من أبرز القنوات العربية وأكثرها شهرة في الوقت الحالي، حيث تعرف مجموعة روتانا بتنوع قنواتها التي تغطي مجالات متعددة، وتعد روتانا سينما من أبرزها، وكانت من أوائل القنوات التي أطلقت ضمن المجموعة وهي متخصصة في عرض مجموعة واسعة من الأفلام المصرية والعربية التي تلبي اهتمامات وأذواق جمهور متنوع، لذلك نقدم لكم التردد الخاص بالقناة لتتمكنوا من ضبطه بسهولة والاستمتاع بمحتواها المميز.

تردد روتانا سينما

قناة روتانا سينما تعد من أبرز القنوات الرائدة في تقديم الأفلام العربية سواء الكلاسيكية أو الحديثة، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة في مختلف دول الوطن العربي، وتتميز القناة بتقديم محتوى يناسب كافة الأذواق، بالإضافة إلى عرض أحدث الأفلام التي يبحث عنها المشاهدون باستمرار، وتنفرد القناة بجودة عرض عالية وصوت نقي، إلى جانب فواصل إعلانية قصيرة مقارنة بالعديد من القنوات الأخرى، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومريحة.

تردد روتانا سينما 2025 على القمر الصناعي نايل سات

لمتابعة محتوى قناة روتانا سينما يجب ضبط جهازكم على التردد الخاص بها، وإليكم بيانات التردد:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12226.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • جودة البث: HD.

كيفية ضبط تردد روتانا سينما 2025 على جهاز الاستقبال

يمكنكم ضبط تردد روتانا سينما على جهاز الاستقبال بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

  1. ادخلوا إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد الريموت كنترول.
  2. اختاروا خيار “التثبيت اليدوي”.
  3. حددوا القمر الصناعي نايل سات، ثم قوموا بإدخال بيانات التردد التي قدمناها لكم سابقًا.
  4. اضغطوا على زر البحث ليتم العثور على القناة، ثم اضغطوا على زر التثبيت لإتمام العملية.
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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