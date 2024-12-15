سعر الذهب الان في الاسواق مع بداية التعاملات

انخفاضا في أسعار المعدن الأصفر اليوم 15 ديسمبر 2024يهتم العديد من الأشخاص بالبحث حول محركات جوجل علي معرفة أسعار الذهب حيث يعد الذهب محض اهتمام الكثير من المواطنين اللذين يريدون اكتنازه بدلا من الأموال وذلك من اجل بناء مستقبل افضل، حيث صرح خبراء اقتصاديون بان قيمة الذهب علي مدار العصور افضل من اكتناز الأموال، لذا يود العديد معرفة أسعار الذهب، من خلال هذا الموضوع وعقب السطور التالية سنوضح لكم كافة الأعيرة بأسعارها المختلفة إليكم التفاصيل تابعونا.

أسعار الذهب اليوم 15 ديسمبر2024

انخفاضا في أسعار الذهب اليوم حيث سجل الذهب عيار 24 في معاملات البيع بسعر 4365.75 جنيها.

أما سجل في معاملات الشراء 4342.75 جنيها.

سجل عيار 22 في معاملات البيع بسعر 4002 جنيه، أما في معاملات الشراء يسجل بسعر 3981 جنيها.

وصل جرام الذهب عيار 21 بسعر 3820 جنيها في معاملات البيع، أما للشراء سجل بسعر 3800 جنيها.

وصل سعر الذهب عيار 18 في معاملات البيع بسعر 3274.25 جنيها، أما سعر 18 في الشراء 3257 جنيها.

سعر الذهب الان