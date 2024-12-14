استقبل الان.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 بجودة عالية HD

تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية في العالم العربي، إذ نجحت في تحقيق انتشار واسع وشعبية كبيرة بفضل تنوع محتواها، كما تتميز القناة بعرض المسلسلات التركية المترجمة إلى العربية، مثل “المؤسس عثمان” و”صلاح الدين الأيوبي”، مما جعلها خيارًا مفضلا لمحبي الدراما التركية، بالإضافة إلى ذلك تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات مختلفة، وفي هذا المقال نستعرض لكم خطوات تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بكم بسهولة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تستعد قناة الفجر الجزائرية كعادتها لعرض الحلقة 174 من مسلسل “المؤسس عثمان” مدبلجة إلى العربية، وهو ما يترقبه جمهور كبير من عشاق الدراما التاريخية، إذا كنت تبحث عن تفاصيل ضبط تردد القناة إليك المعلومات اللازمة:

اسم القناة: الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

جودة البث: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التي تقدم محتوى مميزًا يجذب ملايين المشاهدين في العالم العربي، إذا كنت من متابعي القناة وترغب في استقبال بثها عبر القمر الصناعي عرب سات، إليك تفاصيل التردد لضبطه بكل سهولة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة البث: HD.

طريقة تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل “قيامة عثمان”، يمكنك القيام بذلك بسهولة باتباع الخطوات التالية: