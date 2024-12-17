تابع مسلسل صلاح الدين الأيوبي محرر القدس الحلقة 37 على على قناة الفجر الجزائرية وقناة TRT التركية

يبحث عشاق الدراما التركية ومتابعة الأعمال التاريخية عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 37 المقرر عرضه في غضون أيام قليلة، ويتوق الجمهور المتابع لمسلسل صلاح الدين الأيوبي لما يقدمه من أحداث وتفاصيل تاريخية مؤثرة، وحقق صلاح الدين شهرة كبيرة مما دفع العديد لمتابعة المسلسل، كما أنه ينال إعجاب الملايين وقد وصلت شهرته إلى العديد من الدول العربية والأوروبية.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 37 الموسم الثاني

نجح مسلسل صلاح الدين الأيوبي في جذب انتباه العديد من الأشخاص حيث تصدر محركات البحث ونافس بعض الأعمال الجديدة، وانضم إلى طاقم العمل في الموسم الأول عدد كبير من الممثلين بالإضافة إلى بعض الشخصيات التي ستظهر في الموسم الثاني، وذلك لأن الأعمال التاريخية تتضمن عددا كبيرا من النجوم في الفقرات التالية سنقدم لكم المزيد من المعلومات حول الحلقة 37 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 37 كاملة

لقب صلاح الدين الأيوبي بـ “فاتح القدس” لأنه القائد الوحيد الذي تمكن من هزيمة الصليبيين ووحد بلاد الشام، وحرر صلاح الدين الأيوبي القدس بعد فترة وجيزة من الاحتلال وأسس كيانا لها كما أنه مؤسس الدولة الأيوبية التي تعتبر واحدة من أهم وأشهر الدول في التاريخ، وبدأ عرض المسلسل في عام 2023 واستقطب قاعدة جماهيرية واسعة، وتم إطلاق الموسم الثاني في أكتوبر 2024 وما زال يحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، ويعرض المسلسل حلقة واحدة كل أسبوع مدتها 120 دقيقة، وتبث على قناة TRT التركية في الساعة السابعة مساء يوم الاثنين بينما تعرض قناة الفجر المسلسل يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

صلاح الدين من بطولة أوغور غونيش.

ديلين دوير.

محمد علي نور أوغلو.

إيكين تركمان.

هاكان فانلي.

علي إرسان.

كان شاكر.

مراد هان.

فرات تشيليك.

غوكتشه آكيلدز.

سيدا يلدز.

زينب كومرال.

سيزغين إيرديمير.

باريش باجي.

تأليف ايمره كونوك

إخراج سدات إنجي.

بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من مسلسل صلاح الدين الأيوبي تم عرض الموسم الثاني في أكتوبر الماضي حيث شهدت أحداثه تطورات مثيرة جدا مما ساهم في استكمال نجاح المسلسل وشهرته ليصبح واحدا من أفضل المسلسلات التاريخية التركية.