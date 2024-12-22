“برابط مباشر” طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي في كل المحافظات

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة هي من العبارات التي تزايد البحث عنها مؤخرا من قبل الكثير من المواطنين، ويعود ذلك إلى أن عدد الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى البرنامج والاستفادة منه كبير جدا، والوجبة الأخيرة لم يتبق عليها إلا القليل من الوقت حيث سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات، ومن الجدير بالذكر أن دعم الرعاية يعتبر من أهم البرامج التي ساهمت في تحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض لذلك لمتابعة رابط إعلان أسماء المقبولين في الرعاية يرجى البقاء معنا في السطور القادمة.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

نقدم لكم اليوم الوجبة السابعة للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2024، وذلك لمعرفة حالة الطلب المقدم وهل تم الإعلان عن أسماء المقبولين كل ما عليكم القيام به هو اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الرسمية.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

اختار الأمر خدمات.

حدد الأمر أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة.

اكتب بيانات المتقدم في الحقل المخصص.

اضغط على زر تسجيل.

الضغط على زر بحث.

يرجى الانتظار لبضع ثوان وسيتم عرض أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة بمجرد صدورها وإعلانها.

هل تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة؟

حتى الآن لم تقم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن الوجبة السابعة المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية أكدت أنها لا تزال مستمرة حتى الآن في توفير التمويل الكافي لتغطية جميع المستفيدين، وبمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الحكومة ووزارة المالية العراقية سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين على الفور لذلك، يجب على المواطنين التحقق من الموقع لمعرفة ما إذا كانت الوجبة السابعة قد ظهرت أم لا.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأفراد المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط هي كالتالي: