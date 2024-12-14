مباريات اليوم بجودة عالية .. تردد قناة الكأس 5 القطرية لمشاهدة جميع المباريات بدون تشفير

يتطلع عشاق كرة القدم لمعرفة تردد قناة الكأس 5 القطرية التي ستبث مواجهة الأهلي المصري أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2024، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت 14 ديسمبر، ويسعى الأهلي لكتابة فصل جديد في تاريخه من خلال بلوغ المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد الإسباني، الذي ينتظر الفائز من هذه القمة المرتقبة، ومن جانبه وصل باتشوكا إلى هذا الدور بعد إقصائه لبطل الدوري البرازيلي، مما يضيف مزيداً من الإثارة والتحدي لهذه المواجهة الحاسمة.

تردد قناة الكأس 5 على القمر الصناعي نايل سات

للمتابعين الراغبين في مشاهدة مباراة الاهلى وباتشوكا، يمكنهم ضبط أجهزة الاستقبال على مجموعة من القنوات الفضائية، أبرزها قناة beIN SPORTS HD 2، بالإضافة إلى قناة الكأس الرياضية القطرية التي أكدت نقلها للمباراة، وفيما يلي تفاصيل ضبط قناة الكأس على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الكأس 5 القطرية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة الأهلي وباتشوكا بجودة فائقة عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك باستخدام البيانات التالية:

التردد: 12245.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

تشهد الملاعب القطرية مساء اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 مواجهة حاسمة تجمع بين الأهلي وباتشوكا، حيث يتطلع الأهلي لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخه الرياضي، وتنطلق المباراة في المواعيد التالية: