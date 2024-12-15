لولو بورطة تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي الان

لولو بورطة استقبل أحدث الأغاني والأناشيد التي يتم بثها عبر شاشات قناة وناسه من خلال تحميل القناة علي الترددات الجديدة التي يتم البث من خلالها عبر الأقمار الصناعية النايل سات، العرب سات، تعتبر قناة وناسه من اكثر القنوا ت التي حازت بنسب جماهيرية كبيرة من قبل المتابعين لها حول جميع أنحاء الدول العربية يتم بث العديد من البرامج المتنوعة والمختلفة منها الثقافية والتعليمية، الأخلاقية، خلافها بين الكثير من البرامج الأخري، كما يتم عرض جميع محتوي هذه القناة من خلال جودة عالية وتقنية حديثة، بالإضافة إلي الصورة الواضحة، الأصوات التي لا يخالطها أي شوائب مما تعمل علي إزعاج الأطفال نتيجة لمشاهدة هذه القناة، كل ذلك واكثر تشاهده علي قناة وناسه سنوضح لكم الخطوات اللازمة من اجل تحميل هذه القناة في السطور الآتية.

وناسه علي التردد الحديث من النايل سات

من أبرز ما تقدمة وناسة أطفال، كل ما يبحث عنه شريحة الأطفال في كافة أنحاء دول العالم، بما يمكنك استقبالها، وفقًا للبيانات التالية:

تردد القناة الحديث: 11470.

كما تم تعديل الترميز: 27500.

بينما كان معدل خطأ القناة: 6/5.

جاء الاستقطاب: عمودي.

تردد وناسه الجديد علي العرب سات

وعن المعلومات المعنية بإستقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الجديد على العرب سات، والإستمتاع بكل ما تقوم بإذاعته طول اليوم بجودة عالية ودون توقف، كما يأتي:-

الاستقطاب الخاص بقناة وناسه: عمودي.

بيانات معدل الخطأ: 4/3.

رمز القناة: 27500.

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11270.

كيف استقبل قناة وناسه علي التلفاز سواء النايل سات أو العرب سات؟

يريد الكثير من الأشخاص تحميل قناة وناسه علي الترددات الجديدة التي تم التغيير إليها، التي سنوضحها لكم عقب السطور التالية: