”اشتــــري يا ست الكل” سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك السبت 14 ديسمبر 2024

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك، تعد كرتونة البيض من السلع الأساسية التي يهتم بها المستهلك بشكل يومي نظرا لأهميتها الغذائية واستخداماتها المتعددة في تحضير وجبات الطعام، ومع التغيرات الاقتصادية تتأثر أسعار البيض بشكل ملحوظ بعوامل عدة، منها تكاليف الإنتاج وأسعار الأعلاف وحالة العرض والطلب، واليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024 سجلت أسعار كرتونة البيض استقرار ملحوظا، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم آخر التحديثات حول سعر كرتونة البيض للمستهلك فتابعوا معي.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك السبت 14 ديسمبر 2024

شهدت أسعار كرتونة البيض اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 استقرارا نسبيا في بعض المناطق، بينما سجلت ارتفاعا طفيفا في مناطق أخرى نتيجة التغير في تكاليف النقل أو تفاوت العرض والطلب، وقد جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض الأبيض سجل نحو 169 جنيها، فيما سجلت سعر البيضة للمستهلك نحو 5.5 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر سجل اليوم للمستهلك نحو 174 جنيها، بينما سجلت سعر البيضة الواحدة نحو 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدي نحو 176 جنيها، بينما سجلت سعر البيضة الواحدة للمستهلك نحو 6.5 جنيه.

العوامل المؤثرة في تغير أسعار البيض

تختلف أسعار كرتونة البيض حسب عوامل عدة، والتي منها المنطقة الجغرافية وتكاليف الإنتاج والنقل وأجور العمال ومع أي زيادة في هذه التكاليف، ينعكس ذلك مباشرة على سعر الكرتونة.