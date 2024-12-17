“ماما جابت بيبي”.. حدث الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد Toyor Aljanah عبر النايل سات وعرب سات ومتّع أولادك بأروع الأغاني والأناشيد

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث تقدم مجموعة من الأغاني التي يفضلها الكثير من الأطفال بشكل دائم، تهدف القناة إلى عرض تشكيلة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال التي تحمل رسائل إيجابية وتؤثر بشكل كبير فيهم، وتشمل القناة أيضا بعض الأغاني والأناشيد الدينية، حيث تعلم الأطفال الحروف والأرقام وطريقة أداء الصلاة وغيرها من الميزات المفيدة في الآونة الأخيرة شهدت القناة زيادة في طلب الجمهور على ترددها.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد Toyor Aljanah

يسعى العديد من الأمهات والآباء للعثور على التردد الجديد لقناة طيور الجنة خاصة وأن القناة تهتم بتقديم كل ما هو حديث في عالم الأطفال، وإليكم التردد الخاص بها على النايل سات:

التردد الجديد: 11274.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات باستخدام هذا التردد:

التردد: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024

لكي تستطيع تنزيل تردد قناة طيور الجنة بعد أن تحصل على التردد، يجب عليك اتباع بعض الخطوات التالية:

ادخل إلى القائمة من جهازك.

اضغط علي كلمة البحث او اضافة تردد جديد.

اكتب التردد ومعدل الترميز.

اضغط علي كلمة اضافة تردد جديد.

مميزات قناة طيور الجنة Teor Eljanah

تتمتع القناة بالعديد من الخصائص البارزة، وأبرز هذه الخصائص: