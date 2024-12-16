اضبطها الان بخطوات بسيطه.. اضبط الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي النايل سات وعرب سات وخلي ولادك يتبسطوا مع أحلى الأناشيد

تعد قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية التي تركز على تقديم محتوى خاص بالأطفال، حيث تسعى لتعليم القيم والعادات الجيدة بأسلوب بسيط وممتع من خلال الأناشيد والأغاني المناسبة لسنهم، لضمان جودة المحتوى من حيث الصوت والصورة تقوم القناة بتغيير تردداتها بشكل دوري لتبقى متاحة لجميع المشاهدين على الأقمار الصناعية المختلفة، تولي قناة طيور الجنة أهمية خاصة لتقديم محتوى تعليمي وترفيهي فريد للأطفال مما يجعلها محط اهتمام العديد من الأسر العربية، ومع تقديم مجموعة من الأناشيد التي تشجع على تعلم القيم الأخلاقية، استطاعت القناة جذب جمهور واسع من المشاهدين.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعد قناة طيور الجنة واحدة من القنوات التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، الذي يعتبر من أشهر الأقمار في العالم العربي، تصل إشاراته إلى غالبية الدول العربية وللمتابعة بجودة عالية، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات

إلى جانب نايل سات تقوم قناة طيور الجنة بالبث عبر القمر الصناعي عرب سات أيضا، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى عدد أكبر من المشاهدين في دول الخليج العربي والمناطق المجاورة، إذا كنت ترغب في ضبط جهازك لاستقبال القناة عبر عرب سات يمكنك استخدام التردد التالي:

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية استقبال قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

إذا كنت تريد مشاهدة قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال لديك، يمكنك الالتزام بالخطوات التالية لضبط القناة بسهولة: