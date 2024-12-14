”مكتوبالك يــــا حج” رابط الاستعـــلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2025 والشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة قرعة حج الجمعيات 2025، تعد قرعة حج الجمعيات الأهلية في مصر واحدة من أهم الفرص التي ينتظرها المواطنون لأداء فريضة الحج بتكلفة قليلة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ومع اقتراب موسم الحج لعام 2025 يزداد البحث عن رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات إلى جانب الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم رابط نتيجة قرعة حج الجمعيات 2025 الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وأهم الأوراق التي يجب تجهيزها فتابعوا معي.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات 2025

يتم الإعلان عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو عبر بوابة الحج المصرية، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي أو رقم الطلب الخاص بالتسجيل وذلك من خلال زيارة الرابط الخاص ببوابة الحج المصرية.

الشروط الواجب توافرها للتقديم في حج الجمعيات 2025

تضع وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط لضمان حصول الفئات المستحقة على فرصة أداء الفريضة، ومن أبرز هذه الشروط:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا للرجال و45 عامًا للنساء، ويتم استثناء شرط السن المرافقون للنساء بشرط أن يكونوا من المحارم.

يشترط أن يكون المتقدم قادرا على أداء المناسك بدون أمراض.

يجب أن يكون المتقدم عضوا في إحدى الجمعيات الأهلية المسجلة رسميا، وأن تكون الجمعية التي يتبعها قد مر على تأسيسها عامان على الأقل.

يشترط ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة حج الجمعيات 2025

لضمان قبول الطلب، يجب تقديم الأوراق التالية: