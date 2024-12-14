“LM بقـــت بكــم“!! اسعار السجائر اليوم والمعسل وفقا لآخر تحديثات الشرقية للدخان والشركات المنتجة

شهدت أسعار السجائر اليوم في مصر حالة من الاستقرار بعد الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها في نوفمبر 2024، نتيجة التعديلات الضريبية المفروضة على منتجات التبغ، ويتم استهلاك وشراء السجاير ومواد التدخين بشكل كبير في مصر، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص بشكل دائم عن اسعار السجائر اليوم خوفا من حدوث أي زيادات طارئة من قبل الحكومة المصرية، حيث يجب العلم أن السجائر والتدخين ضار للغاية بالصحة ويؤثر عليها بشكل سلبي ولذلك ينصح بالابتعاد عنه.

اسعار السجائر اليوم

وفيما يلي قائمة بأسعار السجائر لمختلف الأنواع كما أعلنتها الشركات المنتجة:

سجائر كليوباترا: كليوباترا بوكس أبيض/أزرق/أحمر: 34.72 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين: 34.72 جنيهًا.

كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيهًا.

سجائر مونديال: مونديال بأنواعه (أحمر، أزرق، سيلفر): 34.72 جنيهًا.

سجائر بلمونت: 34.72 جنيهًا.

سجائر سوبر: كليوباترا سوبر (سليفر/أحمر): 37 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة

مارلبورو: مارلبورو أحمر: 84 جنيهًا، مارلبورو جولد: 84 جنيهًا، مارلبورو ميديم: 74 جنيهًا.

سجائر LM بأنواعه: 64 جنيهًا.

سجائر دانهيل: دانهيل: 99 جنيهًا.

سجائر وينستون: 64 جنيهًا.

سجائر كاميل: 74 جنيهًا.

أسعار منتجات التبغ البديلة

أسعار عبوات التبغ المسخن (HEETS وTEREA): 64 جنيهًا للعبوة.

السيجار والمعسل: تختلف أسعار السيجار والمعسل حسب النوع والجودة، وتبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى آلاف الجنيهات للأنواع الفاخرة.

أسباب الزيادات في أسعار السجائر