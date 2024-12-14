الحلقة المنتظرة 175 المؤسس عثمان..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس عبر تردد قناة Atv و قناة الفجر الجزائرية

ينتظر العديد من محبي مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 175 بعد نجاح المواسم السابقة ونجاح الجزء السادس في المسلسل التركي التاريخي الذي يحكي عن تاريخ الدولة العثمانية وتأسيس الدولة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة مسلسل قيامة عثمان الموسم الجديد على قناة Atv التركية كذلك قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة الحلقات الجديدة لمسلسل قيامة عثمان.

ما هو موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

في البداية يتم عرض مسلسل قيامة عثمان التركي التاريخي الذي يتناول أحداث الدولة العثمانية وتأسيسها في كل يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء على قناة ATV التركية كما سوف يتم عرض الحلقة مترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في الساعة 10 مساء في كل يوم الخميس لذلك، سوف نقدم لكم تردد القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل التاريخي وهو تردد قناة الفجر الجزائرية بالإضافة إلى تردد قناة ATV التركية لمتابعة جميع الحلقات.

ما هو تردد قناة ATV التركية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11628

كذلك معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

كما جودة القناة: HD

تقدم القناة المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية الفضائية