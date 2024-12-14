“Trains Railways Egypt“ مواعيد قطارات سكك حديد مصر اليوم .. إعــرف قطــرك بدل ما تتــوه!!

يبحث الكثير من المواطنين بشكل مستمر عن مواعيد القطارات اليوم في مصر وذلك للتأكد من رحلتهم قبل السفر والتنقل من محافظة لأخرى، حيث تعتبر القطارات من وسائل النقل الأساسية في مصر فهي تخدم الملايين من الركاب يوميًا في خطوطها المختلفة بين المحافظات، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 تستمر هيئة السكة الحديد المصرية في تشغيل العديد من الرحلات على خطوط الوجهين البحري والقبلي، بالإضافة إلى خطوط شرق وغرب الدلتا لتلبية احتياجات الركاب.

مواعيد القطارات اليوم

سوف نتعرف فيما يلي على مواعيد القطارات على خط الإسكندرية – القاهرة، ومن تلك القطارات:

قطار 902 (مكيف): ينطلق من الإسكندرية في تمام الساعة 6:00 صباحًا.قطار 906 (مكيف مباشر): يبدأ رحلته من الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا.

قطار 914 (مكيف): موعده الساعة 1:00 ظهرًا.

قطار 930 (مكيف): ينطلق الساعة 8:10 مساءً.

قطار 934 (VIP): يغادر من الإسكندرية الساعة 10:15 مساءً.

مواعيد القطارات على خط القاهرة – أسوان

كما يتساءل الكثير من سكان الوجه القبلي والصعيد عن مواعيد القطارات على خط القاهرة – أسوان، ويمكن التعرف عليها فيما يلي:

قطار 1902 (مكيف): يبدأ رحلته من القاهرة الساعة 12:20 صباحًا.

قطار 980 (مكيف): يغادر الساعة 8:00 صباحًا متجهًا إلى أسوان.

قطار 986 (مكيف): ينطلق الساعة 1:00 ظهرًا باتجاه الأقصر.

قطار 2008 (VIP): يغادر من القاهرة الساعة 8:00 مساءً.

مواعيد خاصة لطوط أخرى