تردد قناة alkass 5 الكأس الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في الدور قبل النهائي من كأس الانتركونتننتال الذي ينطلق اليوم السبت الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يحتضن ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة المباراة على الصعبة، التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة من جماهير الأهلي في كل مكان، تلك المباراة المؤهلة للمباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

تردد قناة alkass 5 الكأس الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

القناة الخامسة من قنوات الكأس القطرية هي المنوطة بإذاعة مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي والتي يمكنكم الآن تنزيل ترددها الجديد كالتالي:

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12245.

القمر الصناعي عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات تنزيل تردد الكأس 5 الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

عن طريق عدة خطوات بسيطة للغاية يمكنكم تنزيل اخر تردد من ترددات قنوات الكأس القطرية الرياضية رقم 5 التي تنقل مباراة الليلة بين الأهلي وبطل المكسيك كالتالي:

فتح جهاز الاستقبال والضغط على زر menu من الريموت كنترول.

الضغط على الضبط أو الاعدادات.

الدخول على قائمة القنوات.

الضغط على زر أضافة قناة.

أكتب بيانات القناة.

سجل التردد، معدل الترميز، الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ.

الضغط على زر البحث.

تردد قناة الكأس القطرية الرياضية على النايل سات

من أجل الاستمتاع بالمباراة الهامة بين بطل المكسيك وبطل مصر في بطولة كأس الانتركونتيننتال ٢٠٢٤ ينبغي عليك إضافة بيانات القناة كالتالي:

حدد القمر الصناعي نايل سات.

أكتب التردد 11919.

سجل معدل الترميز 27500.

أكتب الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/5.

ضبط تردد قناة الكأس الرياضية على القمر الصناعي سهيل سات

يبحث ملايين من عشاق كرة القدم اليوم عن أحدث تردد لقنوات الكأس القطرية الرياضية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، المقرر أن تقام اليوم السبت على تردد قناة الكأس القطرية كالتالي: