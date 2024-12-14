“خبــر مُفــرح للمتقاعدين“ تعديل سن التقاعد في العراق لـــ 63 بدلا من 60 .. هيئة التقاعد في العراق توضح الحقيقة

تعتبر مشكلة تعديل سن التقاعد في العراق من المواضيع الهامة التي أثارت جدلاً واسعًا في الوسط السياسي والاجتماعي خلال عام 2024، مع تزايد الضغط الاقتصادي وزيادة حجم الإنفاق الحكومي، ظهرت مطالبات من بعض الجهات الرسمية والاقتصادية لإجراء تعديلات على نظام التقاعد، بما في ذلك رفع سن التقاعد بهدف تقليل العبء المالي للدولة.

تعديل سن التقاعد في العراق

يعتبر نظام التقاعد الحالي مكلفا نسبيا بسبب القوانين التي تسمح بخروج الموظفين إلى التقاعد عند أعمار مبكرة، مقارنة بالمعايير الدولية، إضافة إلى ذلك يواجه النظام مشكلة تضخم عدد المتقاعدين مقارنة بعدد الموظفين الفعليين في سوق العمل، مما يضع ضغطًا كبيرا على الموازنة العامة.

حقيقة تعديل سن التقاعد في العراق

مع بداية عام 2024 ظهرت أنباء حول نية الحكومة رفع سن التقاعد كجزء من خطتها للإصلاح الاقتصادي في الدولة، حيث تشير المقترحات إلى رفع سن التقاعد للموظفين الحكوميين من 60 عامًا إلى 63 أو 65 عامًا، مع إمكانية تطبيق هذه التعديلات بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة.

أهمية تعديل سن التقاعد في العراق

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف، منها:

تخفيف الضغط المالي على صناديق التقاعد.

زيادة الإنتاجية والاستفادة من خبرات الموظفين الأكبر سنًا.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لمن يرغب في الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وتلك الخطوات هي: