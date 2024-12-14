بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء.. ألحقي هاتي دلوقتي

تراجعت أسعار الدواجن في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر، فيما أن ذلك جاء مع أخر تحديثات لبورصة الدواجن في المحلات والأسواق اليوم، نظير أن التحديثات لاقت كذلك البيض والفراخ والكتاكيت، التي تتوقف على أسعار الأعلاف المختلفة، وكذلك سعر العملة الأجنبية، المعني بتحديد جميع السلع في الأسواق، حيث يمكنك التعرف على الأسعار في السطور التالية.

بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء

يمكنك التعرف على أخر تحديث لبورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء، كما نص على النحو التالي:-

وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 76 جنيهًا، وللمستهلك بـ 86 جنيهًا.

فيما أن سعر الفراخ الساسو سجلت نحو 80 جنيهًا للكيلو الواحد، وتُباع للمستهلك بـ 90 جنيها للكيلو.

أما عن سعر كيلو الدواجن البلدي فبلغت نحو 120 جنيهات، أما للمستهلك وصلت لـ 130 جنيهًا.

فيما تراوح سعر كيلو البانية اليوم من 190 لـ 200 جنيهًا، مع إختلاف سعر الكيلو من محل إلى أخر، بما يتوقف على المنطقة التي يتم فيها عملية الشراء والبيع.

سعر البيض اليوم السبت

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على سعر البيض داخل المحلات والأسواق اليوم، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-