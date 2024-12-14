أضبطها الآن تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة على نايل سات وعرب سات لمتابعة الأخبار والمباريات المحلية والعالمية

تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة من أهم القنوات حيث تعد قناة بي إن سبورت من أهم القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تحظى بشعبية كبيرة بين محبي الرياضة. يسعى الكثير من المشاهدين للحصول على التردد الصحيح لهذه القناة للاستمتاع بأحدث المباريات والبطولات الرياضية. سنقدم في هذا المقال معلومات دقيقة وشاملة عن تردد القناة.

ما هو تردد بي ان سبورت

سوف نوضح لكم تردد قناة بي أن سبورت المفتوحة كذلك تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية ولكن لمشاهدة المباريات المشفرة لا بد الاشتراك في قنوات بي ان سبورت لذا إليكم القنوات المفتوحة في شبكة بي أن سبورت كما يلي بكل التفاصيل:

تردد قناة بي أن سبورت الإخبارية

التردد 10810.

كما معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

القمر الصناعي نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11013.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ 4/5.

تردد قناة beIN sports على عرب سات

التردد: 12245.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الصناعي عرب سات.

خطوات ضبط القناة

أصبح ضبط التردد عملية تتطلب الدخول لقائمة الإعدادات

الدخول لقائمة الإعدادات اختيار “البحث عن القنوات”

تحديد القمر الصناعي نايل سات

مراقبة مؤشر قوة الإشارة ثم استخدام البحث اليدوي وليس البحث الآلي.

تسجيل كافة البيانات اللازمة لتنزيل القناة الفضائية.

ثم البحث عن القناة الفضائية بعد ذلك حفظ قنوات بي إن سبورت.

بذلك يمكن متابعة جميع المباريات المهمة والعالمية على قنوات بي ان سبورت المفتوحة و الاخبارية.

نصائح إضافية لضبط القناة بشكل جيد