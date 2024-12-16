المؤسس عثمان الحلقة 175..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القناة الناقلة لمتابعة المسلسل

قناة الفجر الجزائرية تقدم مجموعة من المسلسلات التاريخية التي نالت إعجاب الكثير ولها شعبية كبيرة في بلادنا العربية لذا سوف نقوم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية حيث ينتظر العديد مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة 175 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات والبرامج المفضلة العرب في تلك الفترة إذا سوف نوضح التفاصيل عن القناة الفضائية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

أعلنت قناة الفجر الجزائرية بأن مسلسل قيامة عثمان الحزء السادس يعرض كل يوم خميس في تمام الساعة 10 مساء ويتم إعادة الحلقة يوم الجمعة بعد الصلاة الجمعة في تمام الساعة 2 بعد الظهر كما ينتظر العديد من المشاهدين عرض الحلقة رقم 175 على قناة الفجر الجزائرية سواء عبر تردد نايل سات أو عرب سات لمتابعة جميع أحداث الحلقة القادمة ومعرفة كيف سىف ينتقم عثمان من المغول وغير ذلك من الأحداث التي ينتظرها المتابعين لتلك المسلسل.

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية تعمل بشكل مستمر على تحسين الإشارة وبالتالي قامت القناة بتوفير تردد خاص بها من أجل مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة القادمة رقم 175 لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة الفضائية على القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة ومشاهدة جميع أحداث المسلسل الجديدة في الجزء السادس كما يلي بكل التفاصيل الجديدة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

بذلك يمكن متابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الحلقة القادمة رقم 175.

نزل الآن قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة رائعة من المسلسلات التاريخية ومن أهم تلك المسلسلات هو مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس كذلك مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل وعرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات والبرامج الجديدة على مدار 24 ساعة بدون توقف وبلا اعلانات مزعجة للمشاهدين والمتابعين لذلك سوف نوضح لكم جميع التفاصيل كما يلي: