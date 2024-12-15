طريقة تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، من أكثر القنوات التي أثارت إعجاب العديد من المتابعين في مختلف أنحاء العالم، بتقديمها إلى محتوى أكثر من رائع، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية، نظير أن القناة تقدم محتوى مفيد ما بين نقل حياة الحيوانات وما يعيشون في الغابات وغيرها من البرامج والأفلام الوثائقية الأخرى التي تقوم القناة على تقديمها باستمرار، وفي ذلك سنتعرف معًا على أخر تحديث تم على التردد الجديد للقناة في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

بعد التعديلات التي تتم على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من قبل إدارة القناة، فيمكنك معرفة ترددها الأول معنا وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

التردد فهو 11411.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 30000.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ لقناة ناشيونال فهو ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

ويسهل قيامك بالتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك، حتى تتمكن من متابعة كل ما هو جديد ومميز في عالم الحيوان والبحار، وكذلك الحياة البرية في شكلها الطبيعي، وفقًا للمعومات المنصوص عليها في التالي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر يكون 11804.

فيما أن استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز لقناة ناشيونال 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى قائمة الإعدادات في البداية.

مع الضغط على زر “التثبيت اليدوي”.

ليتم بعدها تحديد بيانات القناة.

النقر على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من تحميل القناة على جهازك الرسيفر.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

من أروع البرامج التي تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديمها وإذاعتها على مدار اليوم، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-