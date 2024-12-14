يا لولو وينك يالولو تردد قناة وناسة الجديد 2025 على القمر الصناعي

تردد قناة وناسة الجديد 2025 من أكثر الترددات التي عليها بحث كبير بين العديد من المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، نظير ما تقدمه القناة من محتوى طفولي وكرتوني أكثر من رائع، يستمتع به المتابعين، بالإضافة إلى أن القناة تمكنت من جذب ملايين المشاهدات في فترة وجيزة، وأصبحت الأكثر أهمية في مختلف الدول العربية، فضلاً عن إمكانية القيام بالتعرف على التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2025

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الجديد يكون النايل سات.

التردد الأول فهو 11430.

فيما أن استقطابها يكون عمودي.

بينما معامل الترميز للقناة يكون 27500.

حدث قناة وناسة على عرب سات 2025

ويمكنك تحديث قناة وناسة كذلك على العرب سات، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر يكون 11270.

فيما أن استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي يتم تثبيت قناة وناسة أطفال، وفقًا لما نص على النحو التالي:-