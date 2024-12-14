سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في البنوك

استقر استقر مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر 2024 داخل البنوك الحكومية والخاصة، نظرًا لأن اليوم يعد جازة رسمية داخل قطاع البنوك والمصرفي، فيما أن التحديثات التي تُجرى على أسعار العملة الأجنبية تتوقف على عدة جوانب اقتصادية من بينها تعويم الجنيه وكذلك معدل التضخم وتحديد نسبة الفائدة، ناهيك عن الاضطرابات التي تحدث في المنطقة، كل ذلك وغيرها من المؤثرات الفعالة على الدولار، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار المشغولات الذهبية في السطور التالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

في توقعات كبيرة على أن يرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه لـ 51 جنيهًا في غضون الساعات القادمة، نظير أن التحديث الأخير داخل البنوك جاء على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 50.77 جنيه للشراء، وبيع 50.91 جنيه بالبنك المركزي.

فيما سجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري نحو 50.79 جنيه شراء، وبيع 50.89 جنيه.

هذا وأن سعر الدولار في بنك مصر بلغ تقريبًا نحو 50.79 جنيه شراء، وبيع 50.89 جنيه.

فيما أن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سجل تقريبًا نحو 50.80 جنيه للشراء، أما البيع 50.90 جنيه.

تحديث سعر الدولار في باقي البنوك

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت في البنوك اليوم، فإنها جاءت كما يأتي:-