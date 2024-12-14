أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 14-12-2024

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر 2024، فيما جاء ذلك بعد أن تراجعت بقيمة 40 جنيهًا، ناهيك عن تأثرها بالأوقية العالمية، ومع وجود الضغط الكبير في العملة الأجنبية، فمن المتوقع حدوث اضطراب في المعدن الأصفر في الوقت الحالي، لكن في هذه الحالة سنتعرف معًا على أخر تحديث لأسعار المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم السبت

وعن أخر التحديثات التي أجرت على أسعار المشغولات الذهبية في محلات الصاغة، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4354 جنيهًا للجرام الواحد.

كذلك فإن عيار الـ 21 بلغ نحو 3810 جنيهات للجرام الواحد.

كذلك فإن جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 3266 جنيهًا لجرام.

أما عن سعر الذهب عيار 14 فبلغ نحو 2540 جنيهًا.

حتى أن سعر الذهب العالمي سجل في أخر تداولاته اليوم نحو 2664 دولارًا أمريكيًا.

قيمة مصنعية الذهب

وبالنسبة لمصنعية الذهب، فإن قيمتها تختلف من تاجر إلى أخر، فيما أن القيمة المستحقة تتراوح من 60 لـ 150 جنيه للجرام الواحد، مع إمكانية الزيادة أو الانخفاض، وفقًا لما يقوم كل محل صاغة بتحديده، على أن يُراعي بأن سعر المعدن الأصفر سيشهد تطورات كبيرة في الفترة القادمة، بما يؤثر ذلك على سوق الصاغة في مصر، ولذا وجب الانتباه لهذا الارتفاع حتى يتمكن جميع راغبي الشراء أو الاستثمار من الانتهاء من ذلك في الوقت الحالي.