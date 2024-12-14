«من بـــرة وجــوة بالهاتف» رابــط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين Bank of Khartoom بنكك بدون زيارة الفرع بعد التحـديث في 5 خطوات

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين حيث يعتبر البنك واحد من أعرق وأكبر البنوك في السودان، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، يعد فتح حساب في بنك الخرطوم الخطوة الأولى للاستفادة من هذه الخدمات، بما في ذلك الحسابات الجارية، حسابات التوفير، وخدمات الدفع الإلكتروني.

رابط إنشاء حساب عبر الهاتف

من خلال فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين، يحصل العميل على إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات، مثل بطاقة الصراف الآلي، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول الذي يتيح إجراء المعاملات بسهولة وأمان، كما يوفر البنك مرونة في اختيار نوع الحساب المناسب لكل عميل بناءً على احتياجاته الشخصية أو المهنية.

أنواع الحسابات المتاحة ، الحساب الجاري للأفراد والشركات، حساب التوفير للأفراد، الحساب الإلكتروني يتم فتحه عبر تطبيق بنك الخرطوم، حساب الاستثمار للاستثمار طويل الأجل، الحساب بالدولار وهذا يكون للمقيمين والمغتربين.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين هو عملية سهلة وبسيطة تتيح لك الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، تبدأ الخطوات بزيارة أحد فروع البنك أو استخدام تطبيق بنكك الإلكتروني: