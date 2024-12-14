استمتع بأجمل وامتع الأفلام والبرامج الوثائقية على قناة ناشيونال جيوغرافيك بترددها الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

يرغب العديد من الأفراد من جميع أنحاء العالم المهتمين بمعرفة الكثير عن عالم الحيوان، البحار، الطبيعة، الفلك وغيرهما معرفة التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي الأقمار الصناعية وهذا من أجل ضبطها على أجهزة الاستقبال التي لديهم والاستمتاع بالبرامج والأفلام الوثائقية الرائعه التي تعرضها والتي تحتوي على الكثير من المعلومات القيمة، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك بالإضافة إلى المميزات الرائعه التي تمتلكها هذه القناة.

التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

إن التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي عرب سات جاء على النحو التالي:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة الصوت والصورة:

التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

يستطيع الأشخاص مشاهدة كافة ما تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة وذلك من خلال أدخال المعلومات التالية:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

جودة الصوت والصورة: SD.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

جاءت قائمة مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك على النحو التالي: