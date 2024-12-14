اعملي شغل البيت من غير قلق.. نزلي قناة وناسة لأطفالك وخليهم يتابعوا كل برامج لولو وميدو طول اليوم

تعتبر قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال الفضائية في الوطن العربي وذلك يعود إلى محتواها المميز حيث تقوم بتقديم مجموعة متميزة من البرامج والأغاني الترفيهية إلى جانب البرامج التعليمية كما أنها من القنوات التي تعمل على مدار اليوم وتقوم بعرض محتواها بدون أي إعلانات تسبب الإزعاج عند الأطفال ولذلك يحرص أولياء الأمور على توافر قناة وناسة دائمًا ويتساءلون عن أحدث تردد لقناة وناسة وخطوات استقبال القناة ومن خلال السطور التالية سنوافيكم بكافة التفاصيل.

أحدث تردد لقناة وناسة على عرب سات

يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة من خلال القمر الصناعي عرب سات وذلك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11823.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تتوفر قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات ويمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD

خطوات استقبال قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يمكن تنزيل قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال عدة خطوات وتتمثل فيما يلي:

الدخول أولًا على إعدادات جهاز الرسيفر.

من قائمة الإعدادات نختار إضافة تردد جديد.

نقوم بإدخال البيانات الخاصة بالقناة مثل التردد والقمر الصناعي ومعدل الترميز و معدل الاستقطاب.

بعد إدخال البيانات ومراجعتها نقوم بالنقر على بحث.

خلال دقائق سوف تظهر القناة نقوم بالنقر على حفظ ومن هنا يمكن الاستمتاع بمشاهدة القناة في أي وقت.

أشهر أغاني قناة وناسة كيدز

تقدم القناة مجموعة متميزة من الأغاني التي يعشقها الأطفال ومنها مايلي: