بالتفصيل.. تعرف على طريقة التسجيل في بطاقة حماة الوطن في الإمارات

إن بطاقة حماة الوطن في الإمارات 2024 تهدف إلى تكريم المواطنين الذين يمتلكون الجنسية الإماراتية والذين قدموا مساهمات في خدمة المجتمع والوطن، حيث إن هذه البطاقة توفر مزايا كثيرة ومتنوعة تشمل الحصول على تسهيلات كثيرة بالتحديد في الإجراءات الحكومية، إضافة إلى أنها تشمل مجموعة من الخصومات على الفعاليات والأنشطة وغيرهم، ولكن حتى يحصل المواطن على هذه البطاقة ينبغي أن يستوفي مجموعة من الشروط المهمة التي سوف نتعرف عليها معًا.

طريقة التسجيل في بطاقة حماة الوطن في الإمارات

يمكن التسجيل في هذه البطاقة التي تم تصميمها خصيصًا للأشخاص منتسبي القوات المسلحة ووزارة الدفاع داخل الإمارات، بما يشمل العسكريين والمتقاعدين والمدنيين حيث يمكنهم من خلالها الحصول على مزايا وعروض وخصومات مالية من الشركات والجهات المعنية، وسوف نوضح طريقة التسجيل في هذه البطاقة فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى موقع وزارة الدفاع الإماراتية .

. بعد ذلك يتم فتح حساب جديد وكتابة المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة.

ثم قم برفع جواز السفر وصورة الهوية وشهادة الحالة الجنائية والمستندات الأخرى المطلوبة.

ثم قم بإجراء الفحص الطبي في حالة تطلب الأمر ذلك ويجب أن يكون في أحد المراكز المعتمدة.

بعدها ينبغي تسديد الرسوم من خلال وسائل الدفع المتوفرة على الموقع.

أخيرًا قم بتقديم الطلب للمراجعة.

شروط الحصول على بطاقة حماة الوطن

تتمثل شروط الحصول على بطاقة حماة الوطن فيما يلي: