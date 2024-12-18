خدمة Apple Pay على غرار انستا باي.. تعرف على كيفية تفعيل خدمة “Apple Pay”

في ظل تطورات التكنولوجيا الرقمية المستمرة في عصرنا الحالي فقد أحدث تطبيق انستا باي ضجة كبيرة كجزء أساسي من مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري، والغرض الأساسي من هذا التطبيق هو تحسين كفاءة الدفع الإلكتروني بضغطة زر واحدة، مما ينعكس على إيجابية الاقتصاد المصري، وفي الآونة الأخيرة أعلنت الجهات المختصة في مصر عن إطلاق خدمة أبل باي كخطوة جديدة في تطوير التحول الرقمي في القطاع المالي والتكنولوجي، وأخذت هذه الخدمة اهتمام كبير من الجمهور وتفاعل واسع من المستخدمين، نظرا لسلاسة وأمان استخدام الخدمة في إتمام المعاملات المالية، وفيما يلي نتعرف أكثر على تفاصيل استخدام أبل باي.

كيفية تفعيل خدمة Apple Pay

خدمة أبل باي هي خدمة مشابهة لانستا باي ومتاحة لإتمام جميع عمليات الدفع بسرعة وسلاسة عبر أجهزة آبل المختلفة سواء هواتف أو ساعات.

تدعم خدمة أبل باي بطاقات ميزة الصادرة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك CIB، لذلك يمكنك تفعيل الخدمة عن طريق ما يلي:

أولا يجب التأكد من دعم الجهاز لتقنية NFC ثم فتح تطبيق المحفظة المتواجدة على الجهاز والضغط على زر “إضافة بطاقة” أو أيقونة (+).

ومن ثم مسح البطاقة المصرفية بالكاميرا أو حتى تدوين البيانات يدويا.

ثم الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي يعرضها التطبيق.

ثم إدخال رمز التحقق الذي يتم اشعارك به عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني للتحقق من البطاقة.

مزايا خدمة Apple Pay

أهم ما يميز خدمة آبل باي بأنه متميز بكلٍ من:

أهم ميزة هو سرعة تنفيذ عملية الدفع، حيث يساعد التطبيق في إتمام عملية الدفع بسرعة فائقة عبر الإنترنت.

يعزز أمان استخدام البطاقة المصرفية الخاصة بالمستخدم، حيث يعتمد على رموز مشفرة لا تخزن بيانات البطاقات أو تشاركها مع مستخدمين آخرين.

نظرا لحرص التطبيق على تسهيل الخدمة لجميع المستخدمين فقد أجرى تطورات بأنه يمكن تفعيل التطبيق من خلال بصمة الوجه أو الإصبع أو حتى استخدام كلمة مرور.

يدعم جميع إصدارات أجهزة آيفون وساعات Apple Watch.

عادة لا يحتاج إلى الإتصال بالإنترنت لإتمام العملية.

تعتبر خدمة آبل باي من أحدث التقنيات التي تم إطلاقها في مجال الدفع الالكتروني وأهم ما تعتمد عليه هي تقنية NFC المتوفرة في كافة الأجهزة الذكية، وهذا يلغي حاجة المستخدم لحمل بطاقة مصرفية فهو يشبه بشكل كبير خدمة Insta Pay والغرض الأساسي منه تلبية احتياجات العملاء المالية في لحظات، مما يسهم في راحة المستخدم..