وكيل البنك المعتمد يعلن.. موعد تفعيل خدمة سامسونج باي في مصر Samsung Wallet 

كشفت المملكة العربية السعودية عن تعاون البنك الوطني السعودي مع نظام المدفوعات في إطلاق خدمة جديدة للدفع الرسمي سامسونج باي، والغرض الأساسي هو إدارة البطاقة البنكية للمستخدم بأمان وسلاسة من خلال تطبيق “Samsung Wallet” حيث تم تطبيق الخدمة بالفعل في المملكة بعد تفعيلها بكل سهولة من خلال الهاتف الذكي لتسهيل إجراء المدفوعات، وفيما يلي نقدم أهم الأجهزة التي تدعم الخدمة وكيفية استخدام التطبيق.

أجهزة تدعم خدمة Samsung Pay

تدعم بعض الأجهزة خدمة سامسونج باي ومنها هواتف سامسونج السلاسل التالية:

سلسلة A مثل: A32 5G, A42 5G, A52, A50, A51, A51 5G.

سلسلة Note و Z مثل: Note 20 5G, Note 20 Ultra, Note 10, Note 10 plus, Note 10 plus 5G, Z Flip 5G, Z fold4, Z fold 3 5G

سلسلة S مثل: S23+, S23 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G, S21 Fan Edition 5G.

أهم ما يميز تطبيق Samsung Wallet

تم تفعيل تطبيق سامسونج باي في مصر، ومازال تفعيل التطبيق يواصل في جميع الدول العربية، فأصبحت أهميته تتعدى محفظة الدفع بل مساعد شامل يوفر عدد كبير من المزايا والتي تشمل كل ما يلي: