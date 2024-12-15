إزاي تحسب استهلاكك.. خطوات حساب فاتورة استهلاك الكهرباء لأنواع العدادات المختلفة

أتاحت شركة كهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها إمكانية متابعة الاستهلاك اليومي والشهري لجميع مستخدميه عدادات الكهرباء التي يتم شحنها عبر الكروت الذكية والكودية، ليتمكنوا من التحكم في استخدام الكهرباء بشكل مناسب دون الإفراط، وجاء ذلك بعد أن طبقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة توسيع تركيب العدادات الحديثة، فيتم تركيبها عند استبدال العداد القديم أو عند تركيب عداد جديد.

كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بشركة كهرباء مصر أن المستخدم يمكنه متابعة استهلاكه بكل سهولة من خلال شاشة الاستهلاك الخاصة بعداد الشهر، كما ذكر أنه يجب على المشترك تركيب الكارت بالعداد قبل التوجه للشحن والاطلاع على كلمة “كارت مقبول”.

كما تم الإشار إلى أن المشترك يمكنه الشحن بجميع الفروع التابعة لشركة كهرباء مصر، كما يمكن للمستخدم الاستعلام عن جميع الاستفسارات المتعلقة بعدادات الكهرباء.

في حالة المحاسبة عن فاتورة الكهرباء بطريقة خطأ يجب استرداد الأموال عن طريق:

أولا التوجه إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها العداد وتقديم إيصال إثبات الشكوى التي قمت بإجرائها عند اكتشاف الخطأ.

بعد التحقق من الشكوى يتم عمل تسوية دائنة للمبالغ التي قمت بتسديدها بالخطأ لتخصم من الاستهلاك الحالي للشقة وكأنها دفعة مقدمة.

شرائح استهلاك الكهرباء

فيما يلي نعرض أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لاستخدام المنزلي لعام 2024/2025 وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والتي جاءت على النحو التالي: