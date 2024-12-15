الحكومة العراقية تفرض غرامة 200 ألف دينار على أصحاب السيارات اطلع على التفاصيل من هنا

أصدرت الحكومة العراقية متمثلة في مديرية المرور العامة تحذيرا شديد اللهجة لجميع مالكي السيارات وقد دعت المديرية إلى تسجيل المركبات وإجازات السياقة لجميع المواطنين حتى يتمكنوا من زيارة مواقع التسجيل في كل محافظة في الدولة بناءً على بيان رقم 6 لعام 2024، وأكدت أنه ينبغي على أصحاب المركبات المسجلة بنظام التسجيل القديم اللجوء إلى المراجعة وذلك يشمل كثافة المركبات قبل تاريخ 9 أبريل 2003، حيث يتم الفحص المؤقت والمشروع الموازي لتسجيل المركبات ضمن المشروع الوطني الجديد في العراق.

غرامة على جميع أصحاب السيارات

أكدت المديرية العامة للمرور بالعراق على ضرورة فرض غرامة مالية ضخمة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي طبقا لأحكام المادة 25 من قانون المرور الجديد في بند المركبات وذلك على المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت، وعليه فإن المديرية تهتم بحجز المركبة المخالفة أو التي تخضع لذلك القانون لاستكمال بقية الإجراءات حتى يتم تقنين هذه العملية، كما أكدت أنه سيتم المعاقبة بدفع غرامة قدرها 100 ألف دينار عراقي لمن يمتلك مركبة تحمل لوحة قديمة قبل تاريخ 9 أبريل 2003، وتشمل المركبات المسجلة للمشروع الموازي في العراق.

غرامات على اللوحات القديمة في العراق

أعلنت إدارة المرور العامة بالعراق أنه سيتم التسجيل لجميع أنواع السيارات ضمن المشروع الوطني، ليكون على النحو التالي:

خضوع المركبات التي تحمل لوحات للفحص المؤقت.

إلزام إتمام عملية التسجيل في غضون 60 يوم من تاريخ البيان الصادر.

دفع غرامة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي وفقا للمادة 25 من قانون المرور في حال لم يتم الالتزام بهذا الشرط.

حجز المركبة المتأخرة عن التسجيل حتى تنتهي جميع إجراءات التسجيل المصرح بها من المديرية.

تهدف الدولة إلى تطبيق النظام المروري وتسهيل التسجيل مما يساعد على تحسين النقل والمركبات في البلاد بشكل عام.

تحذير هام لكل أصحاب السيارات في العراق

شددت مديرية المرور العامة في العراق على جميع المواطنين من مختلف المحافظات ضرورة الذهاب السريع لتسجيل المركبات بناء على إصدار إجازات السوق حتى يتم استكمال المعاملات، ويعتبر ذلك من أهم أسس قيادة المركبة وإذا لم يتم الحصول عليها، يتعرض صاحب المركبة للوقوع تحت طائلة القانون مع فرض غرامة تم تحديدها على المخالفين وجاء تحذير شديد اللهجة من الدولة، حيث أكدت أنه سيتم دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار ذلك بخلاف المحضر الذي سيتم تحريره.