“عـودة الأســطورة” ترقب شديد لموعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 والقنوات الناقلة لها

يعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 من أهم الأعمال التاريخية التي ينتظرها عشاق متابعة الدراما التركية خاصة الأحداث التاريخية منها، وقد تم عرض هذا المسلسل في الآونة الأخيرة ولاقى شهرة واسعة وأصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة خلال خمس مواسم متتالية وكثيرا ما يذكر أن الملايين من المشاهدين يتابعون حلقات المسلسل بحماس شديد حتى يتمكنوا من التعرف على التطورات الجديدة التي شهدتها الأحداث، أيضا يتم عرض الحلقات عبر مختلف القنوات العربية من بينها قناة آتي في التركية التي تعتبر من أهم القنوات الرائدة في تركيا المتخصصة في تقديم المسلسلات والبرامج المتنوعة.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174

عرضت الحلقات السابقة من مسلسل قيامة عثمان مجموعة من التحديات والصراعات التي واجهها المؤسس مع أعداء من بينهم قادة البيزنطيين والمعاونين، وقد تمكن من تشكيل تحالف استراتيجي مع العديد من القبائل التركية الأخرى. وبناءً على هذه الأحداث، حيث يتابع الجمهور المسلسل بحماس شديد، وذلك انتظارا منهم للإعلان عن موعد عرض الحلقة 174 للتعرف على التطورات التي صارت عليها الأمور، وجدير بالذكر أن الجمهور تساءل إذا كان عثمان سيتمكن من مواصلة الانتصارات على خصومه أم سيهزم وهل ستظل بينه وبين عمه دندار التوترات أم ستزول؟ كل ذلك يترقبه المشاهدون بفارغ الصبر.

موعد عرض الحلقة 174 من مسلسل قيامة عثمان

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان أنه سيتم عرض الحلقة 174 من المسلسل يوم الجمعة 13 من شهر ديسمبر الجاري، حيث سيتم بث الحلقة من خلال قناة آتي في التركية في الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت تركيا والساعة 11:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

حقق مسلسل المؤسس عثمان نجاحاً كبيراً وجذب العديد من الجماهير والمشاهدين بفضل أداء النجوم المتميزين الذين قاموا بأداء الشخصيات التاريخية، حيث يمكن لجميع متابعي الدراما التركية متابعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 174 عبر قناة اي تي في التركية والقناة الجزائرية، بالإضافة إلى تنزيلها من خلال إضافة البيانات التالية:

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية