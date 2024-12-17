كارفور تقدم أقوى عروض وتخفيضات 2025 في رأس السنة الميلادية على جميع الأجهزة والأدوات المنزلية

يهتم منظم المواطنين بالتعرف على عروض كارفور 2025 رأس السنة الميلادية على كافة الأجهزة والأدوات المنزلية والتي تعتبر من أهم وأكثر الأمور التي ينتظرها معظم الأفراد وذلك لتوفير الكثير من الأموال، حيث توفر كارفور خصومات تصل إلى 40% من السعر الأصلي على المنتجات لديها، لذلك يسعى المتجر في ذلك التوقيت من كل عام إلى تقديم العديد من العروض والخصومات بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهذا ما نلقي عليه الضوء خلال تقريرنا للتعرف سويا على الخصومات والعروض التي توفرها كارفور على الأجهزة.

عروض كارفور 2025 على الأجهزة والأدوات المنزلية

ينتظر المواطنون رأس السنة الميلادية حتى يتمكنوا من شراء كل ما يحتاجون إليه من أجهزة بأسعار مخفضة، وذلك لأن المتجر يحرص على توفير مجموعة من العروض والخصومات التي نالت استحسان الكثير من المواطنين، وجاءت هذه العروض على النحو التالي:

تلفزيون جاك 32 بوصة بسعر 4299 جنيه بدلا من 7999 جنيه.

شاشة إل جي 55 بوصة بسعر 17999 جنيه بدلا من 271999 جنيه.

غسالة ملابس هاير إنفرتر ديجيتال 8 كيلو بسعر 15999 جنيه بدلا من 23910 جنيه.

ثلاجة زانوسي 437 لتر بسعر 25499 جنيه.

كولدير بارد وساخن بسعر 7499 جنيه.

بوتاجاز خمس شعلات زانوسي بسعر 12699 جنيه.

غسالة ملابس زانوسي 8 كيلو بسعر 17799 جنيه.

غسالة تورنيدو 7 كيلو بسعر 45000 جنيه.

مكواة ملابس 1440 وات بسعر 2300 جنيه.

عروض كارفور على السلع الغذائية

أيضا يهتم كارفور بتوفير عدد من العروض والخصومات على السلع الغذائية والمنتجات في أكثر من 120 فرع على مستوى الجمهورية، وجدير بالذكر أن جميع الفروع تعمل بشكل يومي من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساء طوال الأسبوع، ومن أبرز العروض التي تم توفيرها على المنتجات الغذائية جاء الآتي: