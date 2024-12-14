“جرير تفجر المفاجآت: أقوى عروض الهواتف الذكية الآن مع إنفنكس جي تو المذهل بأسعار وتخفيضات لا تُصدق!”

هناك تساؤلات متعددة حول عروض جرير على الهواتف من قبل الكثير من الأشخاص، وذلك بعد أن أعلنت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية عن وضع خصومات تصل إلى 42 بالمائة إلى الهواتف، وتعد هذه فرصة مثالية لمن يرغب في شراء الهواتف بأقل الأسعار، ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم هذه العروض بكافة الأسعار.

عروض جرير على الهواتف

وصلت نسبة الخصم على الهواتف التي تعرضها مكتبة جرير إلى 42 بالمائة، وإليكم بعض من العروض في الآتي:

يمكنكم شراء هاتف انفنكس جي تو 20 الجيل الخامس من مكتبة جرير بسعر مغري 955.65 ريال سعودي.

كما أنه متاح هاتف انفنكس نوت 40x الجيل الخامس قيمته تصل إلى 520.87 ريال سعودي.

متوفر هاتف انفنكس هوت 50 آي ضمن العروض بسعر يصل إلى 312.17 ريال سعودي.

عروض جرير على هواتف تكنو

أتاحت مكتبة جرير عروض على هواتف تكنو، ويمكن شراؤها بأسعار مخفضة، وهي كالآتي:

احصل على هاتف تكنو فانتوم في فولد 2 قيمته تصل إلى 5499 ريال سعودي، ويتم منح هدايا قيمتها 1298 ريال سعودي.

متوفر هاتف تكنو كامون 30 الجيل الخامس في جرير قيمته 955.65 وذلك بدلا من 1086 ريال سعودي، حيث يتم خصم مبلغ 324 ريال سعودي.

وصلت قيمة هاتف تكنو سبارك غو نحو 286.09 ريال سعودي في جرير بدلا من 303.47 ريال سعودي.

عروض جرير على هواتف سامسونج

طرحت مكتبة جرير عروض على الهواتف الذكية من شركة سامسونج، وإليكم أسعارها في الآتي: