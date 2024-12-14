زيادة المعاشات 2025 بقيمة 15%|| هل أنت مستحق للزيادة؟ شـــوف نفســـك يمكن منهــم

زيادة المعاشات 2025 بعد القرار الأخير للحكومة المصرية أصبح الشغل الشاغل في البحث للعديد من المتقاعدين داخل الدولة، حيث تشهد بداية عام 2025 اهتماماً كبيراً بزيادة المعاشات في مصر كجزء من جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب تعزيز الحماية الاجتماعية، لذلك سنتعرف في هذا المقال على تفاصيل زيادة المعاشات، الفئات المستحقة، وأماكن الصرف.

زيادة المعاشات 2025

أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة جديدة في المعاشات اعتبارًا من يناير 2025، وذلك في إطار خطتها لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، حيث تهدف هذه الزيادة إلى مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان توفير دخل مناسب يكفل حياة كريمة للفئات الأكثر تضرراً.

تأتي هذه الخطوة بناءًا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شدد على ضرورة توفير دعم إضافي لأصحاب المعاشات والعاملين السابقين بالدولة، ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15% من قيمة المعاش الأساسي مع تحديد الحد الأدنى للزيادة لضمان استفادة الفئات الأقل دخلاً.

الفئات المستحقة للزيادة

تشمل الزيادة في المعاشات عدة فئات من المستحقين، ومن أبرزها:

أصحاب المعاشات من العاملين بالدولة: حيث يشمل ذلك المتقاعدين في القطاعات الحكومية والعامة الذين يساهمون في نظام التأمينات الاجتماعية.

أصحاب المعاشات من القطاع الخاص: تشمل الفئة العاملين في شركات ومؤسسات خاصة ممن ساهموا في صندوق التأمينات والمعاشات.

أسر المتوفين: تشمل الورثة المستحقين للمعاش، مثل الأرامل، والأبناء غير المتزوجين، وغيرهم ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

المستحقون للعجز الكامل أو الجزئي: يتم تقديم دعم خاص لأصحاب الإعاقات أو الأمراض التي تمنعهم من العمل بشكل دائم.

أماكن صرف زيادة المعاشات 2025

توفر الحكومة المصرية عدة وسائل لصرف المعاشات تسهيلاً على المستحقين، ومن أبرز أماكن الصرف: