رسميــاً الآن.. جدول امتحانات نصف العام 2025 وموعد الأجــازة

جدول امتحانات نصف العام 2025 أصبح هو الشغل الشاغل للكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الامور وذلك بعد اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن جداول الامتحانات في بعض المحافظات وفي انتظار الاعلان في بعض المحافظات الأخرى، حيث كشفت الوزارة عن مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2024/2025 لجميع المراحل الدراسية، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف أكثر عن كل ما يخص جداول الامتحانات والأجازة وغيرها.

جدول امتحانات نصف العام 2025

تعتمد مديريات التربية والتعليم في المحافظات على تحديد الجداول الخاصة بكل محافظة وفقًا لأيام العمل الرسمية والتوزيع الجغرافي، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم انه لم يتم الاعلان عن جداول الامتحانات الا في محافظات قنا والقليوبية فقط، وقد يتم الاعلان عن الجداول في باقي المحافظات خلال الساعة القليلة المقبلة.

موعد امتحانات جميع المراحل الدراسية

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 11 يناير 2025 وتنتهي في الخميس 23 يناير 2025 بعد انتهاء الامتحانات تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حتى السبت 8 فبراير 2025، حيث تبدأ المرحلة الابتدائية والإعدادية الامتحانات في الأسبوع الثاني من يناير وتشمل الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، والثانوية العامة فمن المقرر أن تختبر الامتحانات التجريبية للصفين الأول والثاني الثانوي الطلاب إلكترونيًا عبر التابلت في منتصف الشهر ذاته، أما عن التعليم الفني قمن المقرر أن تبدأ امتحانات الصفوف المختلفة بالتزامن مع مواعيد التعليم العام.