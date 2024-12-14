القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

يزداد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، وهي البطولة التي تجمع عدد من الأندية العالمية في العاصمة القطرية الدوحة ويدخل الأهلي هذا اللقاء بعد تخطيه فريق العين الاماراتي فيما يسعى باتشوكا المكسيكي لمواصلة تألقه بعد انتصار عريض على فريق بوتافوجو البرازيليفي هذا المقال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تتيح مجموعة من القنوات الرياضية متابعة المباراة بجودة عالية. تتصدر قناة beIN Sports HD2 القائمة، حيث تقدم البث الرسمي باللغة العربية، بالإضافة إلى قناة beIN Sports HD2 English للبث باللغة الإنجليزية. أما عشاق التعليق العربي المميز، فيمكنهم متابعة المباراة على قناة الكأس HD5 التي توفر تعليق خليل البلوشي. تُعد هذه القنوات الخيار الأمثل لعشاق كرة القدم الذين يبحثون عن تغطية مميزة وتحليل شامل للمباراة.

ترددات القنوات الناقلة

إليك قائمة بترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا:

beIN Sports HD2 (سهيل سات): تردد القناة: 11013 أفقي، الترميز: 27500، التصحيح: 2/3

تردد القناة: 11013 أفقي، الترميز: 27500، التصحيح: 2/3 beIN Sports HD2 (نايل سات): تردد القناة: 10810 أفقي، الترميز: 27500، التصحيح: 2/3

تردد القناة: 10810 أفقي، الترميز: 27500، التصحيح: 2/3 قناة الكأس HD5 (نايل سات): تردد القناة: 11919 عمودي، الترميز: 27500، التصحيح: 5/6

تردد القناة: 11919 عمودي، الترميز: 27500، التصحيح: 5/6 قناة الكأس HD5 (عرب سات): تردد القناة: 12245 أفقي، الترميز: 27500

تردد القناة: 12245 أفقي، الترميز: 27500 قناة الكأس HD5 (بدر سات): ترددالقناة: 12418 أفقي، الترميز: 27500، التصحيح: 3/4

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

تقام مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم السبت 14 ديسمبر 2024. ستبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة بتوقيت دبي. يحتضن استاد 974 في الدوحة هذا اللقاء المرتقب، الذي سيحدد المتأهل لملاقاة ريال مدريد في نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر. يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين الفريقين، حيث يتميز كلاهما بأسلوب لعب هجومي ومهارات فردية عالية.