”استعدوا كويس” موعد امتحانات الترم الأول 2025 طبقا لوزارة التربية والتعليم

يعد جدول امتحانات نصف العام 2025 أمر يشغل بال كافة أولياء الأمور، فمع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2025، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن جدول امتحانات نصف العام وتواريخ الامتحانات، حيث تعتبر هذه الفترة من أهم الفترات التعليمية التي تحدد أداء الطلاب ومدى استيعابهم للمناهج الدراسية، وفي هذا المقال، سوف نوضح لكم موعد بدء امتحانات الترم الأول لعام 2025 طبقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم فتابعوا معي.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وفقًا للتقويم الدراسي الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي من 11 يناير وذلك للشهادة الاعدادية ومراحل النقل، من جانبها اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا مواعيد امتحانات نصف العام للشهادة الاعدادية، فيما أعلنت القليوبية عن كافة الجداول للشهادة الإعدادية ومراحل النقل والثانوية، وشددت الوزارة على أهمية أن تكون أسئلة الامتحانات هادفة إلى الفهم وليس الحفظ، ومن المقرر أنه وبعد انتهاء الامتحانات سيحصل الطلاب على إجازة نصف العام التي ستستمر لمدة أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

الوزارة تشدد على واضعي اسئلة الامتحانات

واكدت التربية والتعليم أنه تم إبلاغ كافة الأساتذة بأن تكون الامتحانات ذو ضوابط معينة تعتمد على فهم الطلاب واستيعابهم للمنهج وليس للحفظ، وطالبت الوزارة من كافة الطلاب التحصيل الجيد والاستعداد بشكل جدي لبداية الامتحانات.