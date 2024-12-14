موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد، عشاق كرة القدم الإسبانية والأوروبية على موعد مع جرعة من الحماس والإثارة، حيث يستعد فريق رايو فاليكانو لاستقبال ضيفه غداً السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، وذلك ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، وسوف نوضح لكم في السطور القادمة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ريال مدريد

أنهى ريال مدريد استعداداته المكثفة لخوض مواجهة قوية يسعى خلالها لتحقيق انتصار ضروري، بهدف تقليص الفارق مع المتصدر برشلونة وتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وفي المقابل وصل فريق رايو فاليكانو إلى العاصمة مدريد مساء أمس الجمعة، حيث دخل في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مرتقبة ذات طابع تنافسي كبير هذا وقد يسعى الفريق الملكي لتحقيق انتصار مهم يعزز موقعه في ترتيب الدوري الإسباني، وستنطلق مواجهة ريال مدريد ورايو فاييكانو في الاوقات التالية:

يوم السبت 14 ديسمبر في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا والسودان وليبيا.

والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية والبحرين وقطر.

بينما تكون في تمام 12:00 منتصف الليل بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

ويبث اللقاء عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الإسبانية، وتحديداً على قناة “beIN Sports HD 3”.

تشكيل ريال مدريد

يستعد ريال مدريد ورايو فاييكانو لخوض مواجهة قوية غدا، حيث أعلن كلا الفريقين عن تشكيلتهما الأساسية التي ستخوض اللقاء المرتقب، وسيكون تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلان ميندي، أنطونيو روديجير، أوريليان تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، داني سيبايوس، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: براهيم دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل رايو فاييكانو: