لينــك التسجيـل في مسابقة الحرس الملكي المغربي عبر الموقع الرسمي garderoyale.ma.. تعـرف على الخطوات والشروط

الكثير من الشباب المغربي يتطلع إلى معرفة تفاصيل مسابقة الحرس الملكي المغربي الذي تم الإعلان عنها من قبل مؤسسة الحرس الوطني المغربي، وقامت المؤسسة بالإعلان عن مسابقة للتوظيف عام 2025، وإليكم أهم الخطوات والشروط اللازمة لطلب التسجيل، وهو ما نوضحه لكم جليا في السطور التالية.

شروط التسجيل في مباراة الحرس الملكي

حتى تتمكن من التسجيل في مسابقة الحرس الملكي المغربي يلزم أن تتوفر فيك عدة شروط من أبرزها ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.

كما يشترط أن يكون مقيم داخل حدود المملكة إقامة دائمة.

يجب أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عام وأن لا يزيد عن 22 عام.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الإعدادية وذلك كحد أدنى، أو مؤهل الدبلوم وذلك للحد الأعلى.

يشترط في الذكور أن لا يقل الطول عن 175 متر، ويشترط في الإناث أن لا يقل عن 165 متر.

مسابقة الحرس الملكي المغربي

الكثير من الشباب والفتيات الراغبين في التسجيل في مسابقة الحرس الملكي المغربي يرغبون في معرفة خطوات التسجيل والتي وضحتها المؤسسة بشكل كامل في الخطوات التالية: