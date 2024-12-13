تردد قناة الكأس نايل سات 2025 علي القمر نايل سات وعربسات

nansyadam تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة الكأس نايل سات 2025 علي القمر نايل سات وعربسات

تعتبر قناة الكأس القطرية من القنوات الرياضية الرائدة التي تتميز بمحتواها المتنوع الذي يهتم به كل عشاق كرة القدم والرياضة بشكل عام وتقدم القناة تغطية شاملة للدوريات العربية والدولية إلى جانب بث المباريات الحصرية بجودة عالية دون انقطاع كما تهتم القناة بتقديم برامج تحليلية واستوديوهات متطورة تضم نخبة من المحللين الرياضيين، مما يجعلها وجهة أساسية للمشاهدين الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة متكاملة وممتعة.

التردد الجديد لقناة الكأس نايل سات 2025

قامت إدارة قناة الكأس بإطلاق تردد جديد لعام 2025 علي النايل سات يتيح للمشاهدين متابعة برامجها ومبارياتها بجودة عالية ووضوح تام وفيما يلي تفاصيل التردد على القمر الصناعي نايل سات:

  • التردد: 11919
  • معدل الترميز: 27500
  • الاستقطاب: أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ترددات قناة الكأس على الأقمار الصناعية الأخرى

بالإضافة إلى نايل سات، توفر قناة الكأس ترددات أخرى من خلال الأقمار الصناعية المختلفة من اجل تلبية احتياجات جمهورها في جميع أنحاء العالم وفيما يلي الترددات المتوفرة على عرب سات وياه سات:

  • عرب سات:
    • التردد: 12303
    • معدل الترميز: 27500
    • الاستقطاب: أفقي
    • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
  • ياه سات:
    • التردد: 11785
    • معدل الترميز: 27500
    • الاستقطاب: عمودي
    • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

يترقب عشاق كرة القدم المباراة المثيرة بين النادي الأهلي المصري وفريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال ومن المقرر ان تقام المباراة غدا السبت الموافق 14 ديسمبر على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة وسوف تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، والثامنة مساء بتوقيت السعودية وينصح بضبط تردد قناة الكأس قبل موعد المباراة لضمان متابعة اللقاء دون أي انقطاع.

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nansyadam

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