تردد قناة الكأس نايل سات 2025 علي القمر نايل سات وعربسات

تعتبر قناة الكأس القطرية من القنوات الرياضية الرائدة التي تتميز بمحتواها المتنوع الذي يهتم به كل عشاق كرة القدم والرياضة بشكل عام وتقدم القناة تغطية شاملة للدوريات العربية والدولية إلى جانب بث المباريات الحصرية بجودة عالية دون انقطاع كما تهتم القناة بتقديم برامج تحليلية واستوديوهات متطورة تضم نخبة من المحللين الرياضيين، مما يجعلها وجهة أساسية للمشاهدين الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة متكاملة وممتعة.

التردد الجديد لقناة الكأس نايل سات 2025 قامت إدارة قناة الكأس بإطلاق تردد جديد لعام 2025 علي النايل سات يتيح للمشاهدين متابعة برامجها ومبارياتها بجودة عالية ووضوح تام وفيما يلي تفاصيل التردد على القمر الصناعي نايل سات: التردد: 11919

11919 معدل الترميز: 27500

27500 الاستقطاب: أفقي

أفقي معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ترددات قناة الكأس على الأقمار الصناعية الأخرى بالإضافة إلى نايل سات، توفر قناة الكأس ترددات أخرى من خلال الأقمار الصناعية المختلفة من اجل تلبية احتياجات جمهورها في جميع أنحاء العالم وفيما يلي الترددات المتوفرة على عرب سات وياه سات: عرب سات: التردد: 12303 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ياه سات: التردد: 11785 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي معامل تصحيح الخطأ: 3/4

