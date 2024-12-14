فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بدون زيارة الفرع «تطبيق بنكك».. رابط E-account Bank of Khartoum عــبـر الهاتف

رقم فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 249+ 15 666 1000 ولكن هذا في حالة حدوث مشكلة أثناء التسجيل، او يمكنك زيارة أقرب فرع للبنك، حيث تعد هذه الخدمة مثالية للأفراد الذين يبحثون عن تجربة مصرفية مريحة وآمنة، حيث يمكنهم إدارة حساباتهم، وإجراء التحويلات، ودفع الفواتير بسهولة من خلال منصات البنك الرقمية، فتح الحساب يتطلب تقديم مستندات بسيطة وإكمال خطوات إلكترونية واضحة.

المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة ل فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين:

الرقم الوطني السوداني أو جواز السفر (لغير السودانيين). يجب أن يكون ساري المفعول. فاتورة خدمات (كهرباء، ماء، هاتف) أو عقد إيجار. صورة مطابقة لمتطلبات الهوية الرسمية. رقم الهاتف المحمول يجب أن يكون نشط ومسجل باسمك. شهادة تعريف (اختياري لبعض الحسابات) من جهة العمل أو المؤسسة التعليمية إذا كان الحساب خاص بطلاب أو موظفين. موافقة ولي الأمر (للأشخاص تحت السن القانوني إذا كان المتقدم أقل من 18 عامًا. تأكد من تجهيز المستندات قبل بدء عملية فتح الحساب لتسهيل الإجراءات.

فتح حساب بنكك من خارج السودان

يمكنك فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين عبر الإنترنت بسهولة من خلال تطبيق بنك الخرطوم mBOK أو الموقع الرسمي للبنك إليك الخطوات:

قم بتحميل التطبيق من متجر التطبيقات Google Play او من App Store. افتح التطبيق واضغط على فتح حساب جديد. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة الاسم الكامل.

رقم الهاتف.

الرقم الوطني (أو جواز السفر للأجانب).

تاريخ الميلاد. اختر نوع الحساب الذي ترغب بفتحه (حساب جاري، توفير، إلخ). قم بتأكيد البيانات واضغط على إرسال.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

يمكن ذلك من خلال اتباع عدة خطوات والتي تسهل عليك الذهاب الي الفرع، فقط اتبع التالي:

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي. ابحث عن خيار “فتح حساب جديد“. املأ النموذج الإلكتروني بالبيانات المطلوبة. تابع التعليمات لاستكمال عملية التحقق. بعد تقديم الطلب، ستصلك رسالة تأكيد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. قم بزيارة أقرب فرع للبنك لإكمال عملية التحقق إذا لزم الأمر.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين هو بوابتك للاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، يوفر بنك الخرطوم خيارات متعددة للحسابات، مثل الحساب الجاري، حساب التوفير، الحساب الإلكتروني، وحسابات الاستثمار، مما يجعله مناسب لمختلف الأغراض المالية، إدارة الأموال بسهولة: إمكانية السحب والإيداع عبر الفروع، الصراف الآلي، والخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث يوفر مزايا عديدة منها بطاقة صراف آلي دولية لاستخدامها في السودان وخارجه.