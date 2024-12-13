“احجــز شقتــك يــا عــريــس“ مواعيد وأماكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 جميع المحافظات

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح كراسات الشروط لحجز شقق الإسكان الاجتماعي للعام 2024 من مكاتب البريد في مختلف المحافظات، هذه الشقق مخصصة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث تسعى الحكومة المصرية من خلال تلك المبادرات إلى مساعدة أكبر فئة من المواطنين الذين يعانون من الدخل المنخفض والأسر الفقيرة التي لا يمكنها شراء مسكن.

كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي

أوضحت الحكومة المصرية أن كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي متاحة حاليًا ويمكن شراؤها من مكاتب البريد المميكنة، كما أن عملية الحجز مفتوحة لفترة محددة، لذلك ينصح بالإسراع في تقديم الطلبات.

أماكن شراء كراسات الشروط

كراسات الشروط متوفرة في مكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، مثل:

القاهرة: مكاتب بريد الفجالة، مدينة نصر، مجمع التحرير.

الجيزة: مكتب بريد الأهرام، الرماية، الكوم الأخضر.

الإسكندرية: مكتب بريد محطة الرمل، المنشية.

بالإضافة إلى مكاتب البريد في المحافظات الأخرى، مثل البحيرة، المنيا، الأقصر، وأسوان.

يمكن للمواطنين التحقق من أقرب مكتب بريد متاح من خلال الموقع الإلكتروني للبريد المصري.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

تتوزع الوحدات في مدن جديدة مثل العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر وبرج العرب.

الشقق الجاهزة للتسليم، حيث يتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

توجد وحدات بمساحات مختلفة تناسب احتياجات الأسر.

شروط وأوراق التقديم

للتقديم في شقق الاسكان الاجتماعي لابد من تقديم بعض الأوراق والتي تتمثل فيما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

إثبات الدخل.

إيصال مرافق حديث.

استكمال استمارة الحجز الموجودة في كراسة الشروط.

لمزيد من التفاصيل حول عملية الحجز والمدن المطروحة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي [من هنا](https://cservices.shmff.gov.eg).