“لا تفوت الفرصة: أقوى عروض العثيم على الهواتف الذكية بأسعار ولا في الأحلام!”

تتضمن عروض العثيم العديد من العروض والتخفيضات على عدد من المنتجات الإلكترونية والمستلزمات المنزلية، وتتيح هذه العروض فرصة مميزة لجميع العملاء سهولة شراء الهواتف الذكية والشاشات بمواصفات وأحجام مختلفة مما يوفر تجربة ترفيه استثنائية مع أحدث التقنيات والأسعار التنافسية.

عروض العثيم على الهواتف

تحتوي عروض العثيم الكثير من التخفيضات المغرية على الهواتف الذكية وأيضا الأجهزة اللوحية، ومن الممكن بكل سهولة الحصول على أحدث الإصدارات من الهواتف المزودة بالتقنيات الحديثة والمتطورة على سبيل المثال دعم شبكات الجيل الخامس وسعة التخزين الكبيرة، وتأتي اسعار بعض الهواتف على النحو التالي:

هاتف سامسونج A06 بسعة تخزين 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر يصل لنحو حوالي 429 ريال سعودي.

هاتف تكنو سبارك 20 سي بسعر نحو ما يقارب 399 ريال سعودي.

هاتف انفينكس نوت 40 إكس بسعة تخزين 256 جيجا بايت و 8 جيجا رام بسعر يصل لنحو حوالي 585 ريال سعودي.

والعروض على الأجهزة اللوحية تشمل تابلت لينوفو M9 بسعة تخزين 64 جيجا بايت و4 جيجا رام يتوفر في عروض العثيم بسعر يصل لنحو حوالي 479 ريال سعودي.

مسابقة أسواق العثيم السعودية

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية عن المسابقة التي تنظمها أسواق العثيم بشكل دائم، حيث يرغبون في معرفة بعض التفاصيل الخاصة بها، وجاء الرد عليهم على النحو التالي: