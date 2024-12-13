موعد إجازة رأس السنة الميلادية وخريطة إجازات العام القادم في القطاعين العام والخاص 2025، مع اقتراب حلول رأس السنة الميلادية لعام 2025، يترقب العديد من الأشخاص هذه المناسبة للاحتفال بقدوم العام الجديد. ومع تزايد الاهتمام بهذه الفترة، يزداد البحث لمعرفة موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية المرتبطة بها في مصر لعام 2025.

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025

موعد إجازة رأس السنة الميلادية 2025 يوافق يوم رأس السنة الميلادية لعام 2025 يوم الأربعاء 1 يناير، بينما تبدأ الاحتفالات من مساء الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، يشهد هذا اليوم العديد من المظاهر الاحتفالية حول العالم مثل إطلاق الألعاب النارية وتبادل الهدايا وإقامة الحفلات.

الإجازات الرسمية في يناير 2025

بعد أن توصلنا إلى موعد إجازة رأس السنة الميلادية، نتعرف الآن على الإجازات الرسمية في يناير 2025 يعد شهر يناير من الأشهر التي تتضمن العديد من الإجازات الرسمية في مصر، بجانب العطلات الأسبوعية المعتادة (الجمعة والسبت)، يشهد الشهر إجازات إضافية بمناسبات دينية ووطنية، وهي كالتالي:

الجمعة 3 يناير 2025

السبت 4 يناير 2025

الثلاثاء 7 يناير 2025 (إجازة عيد الميلاد المجيد)

الجمعة 10 يناير 2025

السبت 11 يناير 2025

الجمعة 17 يناير 2025

السبت 18 يناير 2025

الجمعة 24 يناير 2025

السبت 25 يناير 2025

الأحد 26 يناير 2025 (إجازة بمناسبة ثورة 25 يناير)

الجمعة 31 يناير 2025

خريطة الإجازات الرسمية في مصر 2025

فبعد أن توصلنا إلى موعد إجازة رأس السنة الميلادية، ننتقل إلى خريطة الإجازات الرسمية، الإجازات الرسمية في مصر لعام 2025 إلى جانب إجازات شهر يناير، يشهد عام 2025 العديد من العطلات الرسمية بمناسبات دينية ووطنية، كما يلي:

عيد الميلاد المجيد: الثلاثاء 7 يناير 2025

عيد الشرطة وثورة 25 يناير: السبت 25 يناير 2025

عيد الفطر: من الإثنين 31 مارس إلى الجمعة 5 أبريل 2025

عيد شم النسيم: الإثنين 21 أبريل 2025

عيد تحرير سيناء: الجمعة 25 أبريل 2025

عيد العمال: الخميس 1 مايو 2025

ثورة 23 يوليو: الأربعاء 23 يوليو 2025

المولد النبوي الشريف: السبت 6 سبتمبر 2025

انتصارات أكتوبر: الإثنين 6 أكتوبر 2025

الإجازات الرسمية ليست مجرد فرصة للراحة والاستجمام، بل هي أيضًا مناسبات للاحتفال وتعزيز الهوية الوطنية والدينية، حيث يستغلها الكثيرون لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء أو للسفر والتمتع بالأنشطة الترفيهية.