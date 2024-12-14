“سامسونج A55 يسطع في سماء العروض: أسعار مغرية وتقسيط سهل من جرير في السعودية

تقدم مكتبة جرير العديد من عروضها المتميزة للهواتف المحمولة والتي تتضمن عرض على هاتف سامسونج a55، وقد أعلنت عن مفاجأة للمشترين من خلال توفير الهاتف الجديد في المكتبة بنظام التقسيط، إلى جانب توفير مجموعة من الهدايا الكبيرة حيث وصلت إلى 188 ريال، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل عن عرض مكتبة جرير على الهاتف.

عرض مكتبة جرير على هاتف Samsung Galaxy A55

تقدم مكتبة جرير عرضها الخاص على هاتف Samsung Galaxy A55 ويمكن الحصول عليه بنظام التقسيط على أربعة أشهر، كما توفر الخصم عليه بنسبة 10%، وقد جاء سعر الهاتف في المكتبة على النحو التالي:

يصل سعر الهاتف إلى 1326.09 ريال بدلاً من 1477.39 ريال، مع العلم أن هذا السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

القسط الشهري الواحد تبلغ قيمته 331.36 ريال، بجملة 4 أقساط.

مع توفير 174 ريال سعودي إلى جانب الهدايا المتعددة من مكتبة جرير.

يأتي مع الهاتف ضمان المصنع لمدة سنتين.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي ايه 55

تتعدد مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 والتي تجعله الخيار المناسب بالرغم من أنه من الفئة المتوسطة، ومن أبرز هذه المواصفات كالآتي: