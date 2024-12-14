“مواصفات هاتف سامسونج A55: شاشة Super AMOLED، كاميرات 50 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع”

يعد الهاتف المميز سامسونج جالاكسي A55 إصدار من ضمن الإصدارات الهاتفية الرائعة التي من المحتمل اقتنائها لتصبح من الهواتف الذكية التي تعمل على تقديم تجربة اتصال فعالة وتم تطويرها بالكثير من التطورات والتحسينات التي تساهم في جعل الهاتف من أقوى الإصدارات الهاتفية التي تمتلك العديد من المزايا، وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم بالتفصيل مواصفات هذا الهاتف الأكثر مبيعا في الأسواق، والسعر المحدد له.

مواصفات هاتف a55 في السعودية الاكثر مبيعاً

هناك مجموعة من المواصفات الرائعة التي يتميز بها هاتف a55 وهو الهاتف الأكثر مبيعا في العديد من الأسواق العالمية في الفترة الحالية، وهذه المواصفات تأتي كما يلي:

الشاشة تأتي الشاشة من خامات عالية الجودة، وتكون من نوع سوبر أموليد ومساحة تصل إلى ما يقارب 6.6 بوصة، كما أن جودة عرض الشاشة هي 1080×2340 بكسل ومعدل كثافة بكسلات الشاشة يصل إلى 390 بكسل لكل بوصة. المعالج يأتي المعالج الخاص بهذا الهاتف من النوع الرسومي، كما يوجد نوع معالج اكزاينوس 1480 ويعمل طبقا لتكنولوجيا 4 نانو متر. الكاميرا تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة تصل إلى 32 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية ثلاثية، تصل الكاميرا الرئيسية حتى 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى ميزة التثبيت البصري. وزن الهاتف يصل وزن الهاتف لنحو ما يقارب 213 جم.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي A55

يريد العديد من المواطنين السعوديين معرفة السعر المحدد لهاتف شركة سامسونج الجديد، والذي جاء على النحو التالي: